Juan Guaidó: El régimen de Maduro hoy está señalado por delitos de lesa humanidad

“Cada venezolano se ha visto en esa penosa necesidad, pero también el pueblo de Güiria que ayer salió a las calles, a exigir justicia”, agregó.

“Hoy a 21 años de la tragedia de Vargas, de la aprobación de esa Constitución que a según era el inicio de la 5ta República y nada simboliza más, que el naufragio de venezolanos, donde murió la 5ta República”.

“Llamo a todos los venezolanos indignados hoy y con razón, esta tragedia simboliza el horror y terror que no podemos permitir que se normalice”, sentenció.

Enfatizó que “2021 va a ser el fin de un ciclo, no van a poder contener las protestas de un pueblo que tiene hambre, no los van a poder detener y no solo es solo, los vamos a convocar y los vamos acompañar”.

“Hoy (el régimen) están señalados como delitos de lesa humanidad. Un llamado a la comunidad internacional no es hoy relativizarle el dolor en Venezuela, no lo pueden ocultar tras camisitas de Che Guevara”.

“Mi sentido pésame no solo a los familiares de las víctimas, sino a toda Venezuela y que esto no se olvide, que sea el símbolo de la lucha democrática, de la Venezuela que vamos a transformar”, señaló.