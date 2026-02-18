Nacional Potosí sorprende en la altura a Botafogo, en 2da fase preliminar de Copa Libertadores

El equipo boliviano se apoyó en los 3.885 metros de altitud de su sede y redujo la condición de favoritos de los brasileños, que ganaron el torneo en 2024.

En los otros partidos de la fecha, Argentinos Juniors superó 1-0 a Barcelona, mientras O’Higgins derrotó por ese mismo marcador a Bahía.

La Fase 2 de la Libertadores cerrará este jueves la tanda de ida con los enfrentamientos Juventud–Guaraní y Deportivo Táchira–Tolima.

La próxima semana se disputarán los partidos de vuelta, que definirán los ocho clasificados a la última ronda preliminar, la cual otorgará cuatro cupos para la fase de grupos del certamen.

El sorteo de la fase de grupos se realizará el 18 de marzo. Esta ronda se iniciará la semana entre el 7 y el 9 de abril. Se extenderá hasta la última semana de mayo.

La final de la Copa Libertadores 2026 está prevista para el 28 de noviembre en Montevideo.

En el estadio Víctor Agustín Ugarte, de Potosí, Nacional llevó la iniciativa y se adelantó a los 47 minutos con la anotación de Baldomar, quien remató de cabeza en el primer palo un centro de Jorge Rojas.

El cuadro boliviano dominó las acciones con 65% de posesión y 54 remates ante un Botafogo que sufrió los efectos de la altura y buscó mantener un resultado corto antes de jugar como local la siguiente semana en Río de Janeiro.

Desde 2021, sólo dos equipos de Brasil pudieron conseguir triunfos como visitante en Bolivia por la Libertadores: Palmeiras, en dos ocasiones, e Internacional.

Nacional extendió a siete encuentros su invicto como local en torneos de la CONMEBOL.

En Guayaquil, Argentinos Juniors, campeón de la Libertadores en 1985, resistió con un jugador menos más de media hora para vencer 1-0 a Barcelona.

El elenco argentino obtuvo el triunfo a domicilio con un remate de Diego Porcel a los 91 minutos.

El zaguero Francisco Álvarez recibió la tarjeta roja a los 65 por una infracción sobre Sergio Núñez en una ocasión manifiesta de gol.

Argentinos Juniors logró su primera celebración como visitante ante contrincantes ecuatorianos en su tercera oportunidad.

En Rancagua, O’Higgins superó a Bahía con un potente disparo de Francisco González a los cuatro minutos.

Tras ocho victorias y tres empates, el equipo dirigido por Rogerio Ceni sufrió su primera derrota de la temporada en la Libertadores.

