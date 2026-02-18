americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Nacional Potosí sorprende en la altura a Botafogo, en 2da fase preliminar de Copa Libertadores

Con un gol de Óscar Baldomar al comienzo de la segunda parte, Nacional Potosí venció el miércoles 1-0 a Botafogo en el encuentro de ida de la segunda fase preliminar de la Copa Libertadores.

El equipo boliviano se apoyó en los 3.885 metros de altitud de su sede y redujo la condición de favoritos de los brasileños, que ganaron el torneo en 2024.

En los otros partidos de la fecha, Argentinos Juniors superó 1-0 a Barcelona, mientras O’Higgins derrotó por ese mismo marcador a Bahía.

La Fase 2 de la Libertadores cerrará este jueves la tanda de ida con los enfrentamientos Juventud–Guaraní y Deportivo Táchira–Tolima.

La próxima semana se disputarán los partidos de vuelta, que definirán los ocho clasificados a la última ronda preliminar, la cual otorgará cuatro cupos para la fase de grupos del certamen.

El sorteo de la fase de grupos se realizará el 18 de marzo. Esta ronda se iniciará la semana entre el 7 y el 9 de abril. Se extenderá hasta la última semana de mayo.

La final de la Copa Libertadores 2026 está prevista para el 28 de noviembre en Montevideo.

En el estadio Víctor Agustín Ugarte, de Potosí, Nacional llevó la iniciativa y se adelantó a los 47 minutos con la anotación de Baldomar, quien remató de cabeza en el primer palo un centro de Jorge Rojas.

El cuadro boliviano dominó las acciones con 65% de posesión y 54 remates ante un Botafogo que sufrió los efectos de la altura y buscó mantener un resultado corto antes de jugar como local la siguiente semana en Río de Janeiro.

Desde 2021, sólo dos equipos de Brasil pudieron conseguir triunfos como visitante en Bolivia por la Libertadores: Palmeiras, en dos ocasiones, e Internacional.

Nacional extendió a siete encuentros su invicto como local en torneos de la CONMEBOL.

En Guayaquil, Argentinos Juniors, campeón de la Libertadores en 1985, resistió con un jugador menos más de media hora para vencer 1-0 a Barcelona.

El elenco argentino obtuvo el triunfo a domicilio con un remate de Diego Porcel a los 91 minutos.

El zaguero Francisco Álvarez recibió la tarjeta roja a los 65 por una infracción sobre Sergio Núñez en una ocasión manifiesta de gol.

Argentinos Juniors logró su primera celebración como visitante ante contrincantes ecuatorianos en su tercera oportunidad.

En Rancagua, O’Higgins superó a Bahía con un potente disparo de Francisco González a los cuatro minutos.

Tras ocho victorias y tres empates, el equipo dirigido por Rogerio Ceni sufrió su primera derrota de la temporada en la Libertadores.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

🚨 ÚLTIMA HORA: EEUU lanza ultimátum a Cuba

🚨 ÚLTIMA HORA: EEUU lanza ultimátum a Cuba

Marco Rubio negocia posible transición en Cuba con nieto de Raúl Castro
ULTIMA HORA

Marco Rubio negocia posible transición en Cuba con nieto de Raúl Castro

Piden a Trump CANCELAR licencias a AGENCIAS DE MIAMI por envíos de carros y artículos de lujo a Cuba

Piden a Trump CANCELAR licencias a AGENCIAS DE MIAMI por envíos de carros y artículos de lujo a Cuba

Padre Trans asesina a tiros a su familia en un partido escolar de hockey en Rhode Island

Padre Trans asesina a tiros a su familia en un partido escolar de hockey en Rhode Island

Manuel Marrero exige más control ante crisis de combustible mientras mipymes importan en Cuba

Manuel Marrero exige más control ante crisis de combustible mientras mipymes importan en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter