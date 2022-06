Descemer Bueno opina sobre las palabras de Nacho dice que hay que reflexionar al respecto

El cantautor cubano Descemer Bueno dio su opinión sobre las polémicas palabras del cantante venezolano Nacho , el cual criticó al exilio cubano por promover que los cantantes cubanos que radican en el exterior no canten en la isla, y señaló que entendía su punto de vista.

“Ya vi que algunos medios lo han tildado de falta de respeto al exilio, eso era de esperar, pero la realidad es que hay cosas que Nacho no sabe porque en realidad nosotros (los cubanos) estamos muchos más atrás que Venezuela en muchos aspectos”, comentó Bueno a través de una directa en Facebook.

Según el intérprete de “Bailando”, los cubanos no tienen un “Juan Guaidó” ni ningún tipo de “oposición” que los amparen en caso de querer ir a Cuba a cantar. Bueno señaló que él tiene ganas de viajar a la isla y cantar “Patria y Vida”, pero el régimen de La Habana no lo permite.

“Venimos al mundo a darles a las personas lo que les quita la sociedad, lo que les quitan los políticos, y en ese aspecto Nacho sí tiene toda la razón, el pueblo se quedó sin los artistas que le devuelven el alma al cuerpo”, agregó.

Por último, el compositor expuso en un escrito que hay que reflexionar sobre las palabras del artista venezolano ya que “al fin de cuentas, el exilio está en manos de un fanático de los Van Van. Y nunca olviden que a Lennon y a Selena los asesinó un fanático”.

La semana pasada, Nacho comentó en una entrevista para el canal de YouTube de “Molusco” que está a favor de que los cantantes cubanos que residen en el exilio vayan a cantar a la isla.

“Yo nunca he apoyado este movimiento cubano … de gente que está en el éxodo (exilio) que dice que no se puede ir a cantar a Cuba”, indicó. “Yo he estado en Cuba y la gente … es alegría, a pesar de cualquier situación política”.

