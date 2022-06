A pesar del éxito obtenido en el acto benéfico, ha llamado la atención que Nacho Mendoza, su ex compañero del dúo Chino & Nacho, no estuvo presente.

Aseguran que Nacho no habría donado ni un dólar tras concierto benéfico para Chyno Miranda

“Yo no voy a poder estar porque antes de que se formulara la idea de llevar a cabo este concierto, ya había firmado un contrato importante con una televisora en Colombia para ser parte de un reality show”, explicó a El Gordo y La Flaca.

La supuesta razón por la que Nacho no asistió al concierto

El sábado 11 de junio, la periodista del diario hispano La Opinión, Mandy Fridman, aseveró que Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, “no quiso asistir al concierto”.

Señaló que se negó pese a que los organizadores le habrían ofrecido apoyo para trasladarlo de Colombia a Miami, ciudad en la que se realizó el evento, solo durante unas horas, con el fin de no afectarlo en su agenda.

“La versión extraoficial, basado en una investigación con varios testigos, arroja que eso no sería verdad (que no pudo ir por compromisos previamente adquiridos), que en realidad no quiso ir al concierto”, se lee en el artículo de Mandy Fridmann.

Además, la periodista dio a conocer que Nacho no habría cooperado económicamente a la causa. Sus fuentes, le informaron que ni un solo dólar de parte de él fue a parar a la cuenta de Chyno.

