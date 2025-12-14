americateve

Myanmar pide a países que repatríen a ciudadanos detenidos en redadas contra centros de estafa

BANGKOK (AP) — El régimen militar de Myanmar apeló el domingo a la comunidad internacional para que reciba a cientos de extranjeros que han sido detenidos en operativos contra centros de estafa

El general Zaw Min Tun, director de la comisión de medios de las fuerzas armadas de Myanmar, habla con la prensa en Yangón, Myanmar, el 14 de diciembre del 2025. (AP foto/Thein Zaw)
En los últimos meses, las autoridades han allanado dos importantes centros de estafa, KK Park y Shwe Kokko, en las afueras de Myawaddy, una ciudad comercial en la frontera con Tailandia. Las operaciones resultaron en la detención de miles de ciudadanos extranjeros.

El coronel Min Thu Kyaw, quien lideró las operaciones de represión, declaró que las autoridades estaban teniendo dificultades para gestionar a los detenidos.

"Son de diferentes nacionalidades, tienen diferentes religiones, morales y personalidades", expresó. "Queremos que la comunidad internacional venga y los llame rápidamente. Sería más conveniente si los llaman de regreso lo antes posible".

El domingo, el general de división Aung Kyaw Kyaw, viceministro de Asuntos Internos, indicó en una conferencia de prensa en Yangon, la ciudad más grande del país, que 13.272 extranjeros de 47 países habían sido detenidos en los operativos iniciados en enero. Aunque la mayoría ha sido deportada, 1.655 aún están detenidos, manifestó.

Myanmar es conocido por albergar operaciones de ciberestafa contra personas de todo el mundo. Generalmente, implican ganar la confianza de una persona con artimañas románticas y atraerlas a esquemas de inversión fraudulentos. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha estimado que tales actividades generan poco menos de 40.000 millones de dólares en ingresos anuales para bandas criminales.

El coronel Min Thu Kyaw, ministro de seguridad y asuntos fronterizos del gobierno del estado de Kayin, señaló que la mayoría de las 1.655 personas a la espera de deportación están siendo retenidas en instalaciones deportivas de la ciudad, así como en edificios controlados por la Fuerza de Guardia Fronteriza de Kayin y en edificios de estafas rediseñados.

El mayor número de detenidos restantes que esperan deportación son ciudadanos chinos, con más de 500 personas. El resto se compone de grupos de entre 100 y 300 personas cada uno de Indonesia, Etiopía, Vietnam, Kenia e India, señaló.

El ministro sostuvo que la mayoría de los retornos retrasados involucran a ciudadanos de países africanos que no tienen embajadas en Myanmar o Tailandia, lo que ha ralentizado el proceso de deportación hasta cinco meses.

La televisión estatal MRTV ha transmitido recientemente imágenes de operaciones de seguridad en centros de estafa cerca de Myawaddy, incluyendo videos y fotos que muestran edificios siendo demolidos con explosivos y bulldozers.

El gobierno militar ha dicho que comenzó su última represión contra las estafas en línea y el juego ilegal a principios de septiembre. Sin embargo, los críticos afirman que los cerebros de la actividad ilegal continúan operando en otros lugares.

Las milicias de minorías étnicas también ejercen una fuerte influencia en el área de Myawaddy. Varias milicias Karen étnicas están activas, incluyendo la Fuerza de Guardia Fronteriza respaldada por el ejército, que ha firmado un alto el fuego con el ejército, y la Unión Nacional Karen, que forma parte de la resistencia nacional contra el régimen militar.

La Fuerza de Guardia Fronteriza se ha atribuido el éxito de los operativos, aunque se cree ampliamente que ha proporcionado protección a los operadores de estafas en el pasado. El gobierno militar ha afirmado que la KNU está vinculada a los centros de estafa sobre la base de supuestos acuerdos inmobiliarios.

Ambos grupos han negado su participación en las operaciones de estafa.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

