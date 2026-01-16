americateve

Myanmar niega ante la Corte Internacional de Justicia que su campaña contra rohinyas sea genocidio

LA HAYA, Holanda (AP) — Myanmar insistió el viernes en que su letal campaña militar contra la minoría étnica rohinya fue una operación legítima de lucha contra el terrorismo y no constituyó un genocidio, durante su defensa ante el máximo tribunal de Naciones Unidas contra una acusación de violar la convención sobre genocidios.

ARCHIVO - En esta imagen, tomada el 7 de septiembre de 2017, una nube de humo sale de una vivienda arrasada por el fuego en Gawdu Zara, en el estado de Rakhine norte, donde está la vasta mayoría de los 1,1 millones de rohinya de Myanmar. (AP Foto, archivo)
ARCHIVO - En esta imagen, tomada el 7 de septiembre de 2017, una nube de humo sale de una vivienda arrasada por el fuego en Gawdu Zara, en el estado de Rakhine norte, donde está la vasta mayoría de los 1,1 millones de rohinya de Myanmar. (AP Foto, archivo)

Las autoridades birmanas lanzaron la campaña en el estado de Rakhine en 2017 después de un ataque de un grupo insurgente rohinya. Las fuerzas de seguridad fueron acusadas de violaciones masivas, asesinatos y de quemar miles de hogares mientras más de 700.000 rohinyas huían a la vecina Bangladesh.

"Myanmar no estaba obligado a permanecer inactivo y permitir que los terroristas tuvieran el control del estado norteño de Rakhine", dijo el representante del país, Ko Ko Hlaing, a los jueces de la Corte Internacional de Justicia.

Gambia presentó una denuncia ante el alto tribunal en 2019 alegando que las acciones militares de Myanmar suponían una violación de la Convención sobre Genocidio que se redactó tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto.

Alrededor de 1,2 millones de rohinyas todavía residen en campamentos caóticos y abarrotados en Bangladesh, donde grupos armados reclutan a niños y niñas de tan apenas 12 años son forzadas a la prostitución. Los repentinos y cuantiosos recortes a la ayuda extranjera impuestos el año pasado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerraron miles de escuelas en los campamentos y han hecho que los niños mueran de hambre.

Myanmar, de mayoría budista, ha considerado durante mucho tiempo a la minoría musulmana rohinya como "bengalíes" de Bangladesh, aunque sus familias llevaban generaciones viviendo en el país. A casi todos se les ha negado la ciudadanía desde 1982.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

