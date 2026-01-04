americateve

Myanmar libera a más de 6.100 prisioneros en aniversario de independencia

BANGKOK (AP) — El gobierno militar de Myanmar concedió amnistía a más de 6.100 prisioneros y redujo las sentencias de otros reclusos el domingo para conmemorar el 78º aniversario de la independencia del país de Gran Bretaña.

Una prisionera es recibida por una colega tras ser liberada de la Prisión Insein en Yangón, Myanmar, el 4 de enero del 2026. (AP foto/Thein Zaw) AP

No estaba claro si entre los liberados se encuentran los miles de detenidos políticos encarcelados por oponerse al régimen militar.

La amnistía se produce mientras el gobierno militar avanza con un proceso electoral de tres etapas que, según los críticos, solo busca dar un barniz de legitimidad al statu quo.

La televisión estatal MRTV informó que el general Min Aung Hlaing, jefe del gobierno militar, perdonó a 6.134 prisioneros.

Un comunicado separado indicó que 52 extranjeros también serán liberados y deportados de Myanmar. No hay disponible una lista completa de los liberados.

Otros prisioneros recibieron reducciones de sentencia, excepto aquellos condenados por cargos graves como asesinato y violación o aquellos encarcelados por cargos de atentar contra la seguridad.

Los términos de la liberación advierten que si los liberados violan la ley nuevamente, deberán cumplir el resto de sus sentencias originales además de cualquier nueva sentencia.

Las liberaciones de prisioneros, comunes en días festivos y otras ocasiones significativas en Myanmar, comenzaron el domingo y probablemente tomarán varios días.

Autobuses sacaron a los prisioneros de la Prisión de Insein en Yangon después de las 11 de la mañana, donde amigos y familiares de los detenidos habían esperado desde la mañana.

Entre el primer grupo liberado de la Prisión de Insein, según el medio de noticias pro-ejército Popular News Journal, se encontraba Ye Htut, un exoficial del ejército que había servido como ministro de información y portavoz presidencial en un gobierno anterior respaldado por militares.

Fue arrestado en octubre de 2023 y sentenciado a 10 años de prisión el mes siguiente tras ser condenado por sedición e incitación por escribir publicaciones en Facebook que supuestamente difundían noticias falsas o incendiarias.

Sin embargo, no había señales de que la liberación incluyera a la exlíder Aung San Suu Kyi, quien fue derrocada en la toma militar en 2021 y ha estado prácticamente incomunicada desde entonces.

La toma fue recibida con una resistencia no violenta masiva, que desde entonces se ha convertido en una lucha armada generalizada.

Según la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos, una organización independiente que lleva un registro detallado de arrestos y bajas vinculadas a los conflictos políticos de la nación, más de 22.000 detenidos políticos, incluida Suu Kyi, estaban en detención hasta el martes pasado.

Muchos detenidos políticos habían sido retenidos bajo el cargo de incitación, un delito generalizado utilizado para arrestar a críticos del gobierno o del ejército y castigado con hasta tres años de prisión.

Suu Kyi, de 80 años, está cumpliendo una sentencia de 27 años tras ser condenada en lo que sus partidarios han llamado enjuiciamientos con tintes políticos.

El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, en un comunicado el domingo, pidió al ejército que cese la violencia, permita el acceso humanitario sin restricciones, libere a los detenidos injustamente y se involucre en un diálogo para buscar un fin pacífico y a largo plazo a la crisis.

Myanmar se convirtió en una colonia británica a finales del siglo XIX y recuperó su independencia el cuatro de enero de 1948.

El aniversario se conmemoró en la capital, Naipyidó, con una ceremonia de izamiento de bandera en el Ayuntamiento el domingo.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

