Myanmar dice que partido respaldado por militares ganó las elecciones

BANGKOK (AP) — El partido respaldado por el gobierno militar de Myanmar afirmó que había ganado las primeras elecciones del país desde que el ejército tomó el poder en 2021, allanando el camino para un nuevo gobierno.

Funcionarios de la Comisión Electoral de la Unión se preparan para contar los votos en un colegio electoral durante la ronda final de las elecciones generales en Mandalay, en el centro de Myanmar, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Aung Shine Oo)
La victoria de Unión, Solidaridad y Desarrollo no sorprende ya que los principales partidos de oposición fueron excluidos y la disidencia estuvo restringida. Además, el 25% de los escaños parlamentarios se reservaron automáticamente para el ejército, garantizando efectivamente el control por parte de las fuerzas armadas y sus partidos favorecidos.

Los críticos dicen que las elecciones organizadas por el gobierno militar no fueron ni libres ni justas, sino un esfuerzo por legitimar su gobierno después de derrocar al gobierno electo de Aung San Suu Kyi. La toma de poder desencadenó una oposición generalizada que arrastró a Myanmar a una guerra civil.

La elección se llevó a cabo en tres fases el 28 de diciembre, el 11 de enero y el 25 de enero. De los 330 municipios totales del país, 67 —principalmente áreas controladas por grupos armados opositores— no participaron, reduciendo los escaños originales en el parlamento nacional de 664 miembros a 586.

Más de 4.800 candidatos de 57 partidos políticos compitieron por escaños en las legislaturas nacionales y regionales, aunque solo seis lo hicieron a nivel nacional.

Un alto funcionario de USD dijo el lunes a The Associated Press que el partido ganó 57 de los 61 escaños totales en la cámara baja que se disputaron en la fase final celebrada el domingo. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para divulgar información.

Añadió que el conteo de votos para los escaños en la cámara alta y las legislaturas regionales aún estaba en curso.

Las últimas cifras darían al partido al menos 290 escaños en las dos cámaras del Parlamento. Eso significa que, junto con el ejército, al que se le asignan 166 escaños, ambos tienen más de 450 y muy por encima de los 294 necesarios para formar un gobierno.

Se esperan los resultados finales para todos los escaños más adelante esta semana.

Una vez finalizados los resultados, los nuevos miembros del Parlamento y los designados militares propondrán tres candidatos y luego elegirán a uno como presidente. Los otros dos se convertirán en vicepresidentes.

Se espera ampliamente que el general Min Aung Hlaing, quien encabeza el actual gobierno militar, asuma la presidencia cuando el nuevo Parlamento se reúna.

Tom Andrews, un relator especial que trabaja con la oficina de derechos humanos de la ONU, instó el viernes a la comunidad internacional a rechazar los resultados de las elecciones y cualquier arreglo de poder que siga.

Min Aung Hlaing rechazó las críticas, declarando que “las personas que viven en Myanmar son las que votan. No aquellos de fuera”.

“No nos preocupa si esto es reconocido por países extranjeros o no. Reconocemos el voto del pueblo, que es como debe ser”, indicó.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

