Myanmar completa unas elecciones diseñadas para que el ejército mantenga el control del gobierno

Los críticos dicen que las elecciones no son ni libres ni justas, y están diseñadas para legitimar el poder del ejército después de que derrocó al gobierno civil electo de Aung San Suu Kyi en febrero de 2021.

El Partido de la Unión, Solidaridad y Desarrollo, respaldado por el ejército, o USDP, ya ha ganado la mayoría de los escaños disputados en las dos primeras rondas de votación. El 25% de los escaños en las cámaras alta y baja del Parlamento nacional están reservados para el ejército, garantizando el control de la legislatura a los militares y sus aliados.

Partidarios y opositores esperan que el general de alto rango Min Aung Hlaing, quien encabeza el actual gobierno militar, asuma la presidencia cuando se reúna el nuevo Parlamento.

La toma del poder por parte del ejército en 2021 encontró una oposición generalizada que arrastró a Myanmar a una guerra civil. Las preocupaciones de seguridad generadas por los combates supusieron que no hubo votación en más de una quinta parte de los 330 municipios del país, otra razón por la cual el proceso ha sido descrito como ni libre ni justo.

El ministro malasio de Exteriores, Mohamad Hasan, dijo el martes que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, de la cual Myanmar es miembro, no envió observadores y no certificaría la elección, citando preocupaciones sobre la falta de participación inclusiva y libre.

Min Aung Hlaing rechazó las críticas a las elecciones el domingo, declarando que "la gente que vive en Myanmar es la que vota. No los de de fuera".

“No nos preocupa si esto es reconocido por países extranjeros o no. Reconocemos el voto del pueblo. Debería ser así”, dijo a los periodistas después de inspeccionar una estación de votación en Mandalay, la segunda ciudad más grande del país.

Cuando se le preguntó si tenía la intención de participar en el nuevo gobierno, se negó a comentar, señalando que el presidente sería seleccionado cuando se reúna el Parlamento.

La exlíder de Myanmar Suu Kyi, de 80 años, y su partido no participaban en las elecciones. Ella está cumpliendo una condena de 27 años de prisión por cargos ampliamente considerados como espurios y con motivaciones políticas. Su partido, la Liga Nacional para la Democracia, logró victorias aplastantes en las elecciones de 2020 y 2015, pero se vio obligado a disolverse en 2023 después de negarse a registrarse bajo las nuevas reglas militares.

Otros partidos también se negaron a registrarse o declinaron participar bajo condiciones que consideran injustas, mientras que los grupos de oposición llamaron a un boicot electoral.

Una nueva Ley de Protección Electoral impuso severas penas para la mayoría de las críticas públicas a las elecciones. Las autoridades acusaron recientemente a más de 400 personas por actividades como repartir folletos o actividad en línea.

Las dos rondas anteriores de votación fueron interrumpidas por grupos armados opuestos al gobierno militar que llevaron a cabo ataques en estaciones de votación y edificios gubernamentales en varios municipios, matando al menos a dos funcionarios administrativos, según el gobierno militar.

La votación del domingo comenzó a las seis de la mañana en 61 municipios a través de seis regiones y tres estados, incluyendo muchas áreas que han visto enfrentamientos en los últimos meses.

En un centro electoral en el municipio de Dagon en Rangún, la ciudad más grande del país, Soe Tint, de 86 años, dijo que emitió su voto porque quiere que el país sea pacífico y se desarrolle "en todos los sectores, incluida la educación".

En el mismo lugar, Lae Lae Yi, de 62 años, era menos optimista.

“No espero nada en absoluto, porque no hay motivación”, dijo.

Sin votación en muchas áreas afectadas por los combates

Los comicios se celebraron en tres fases debido al conflicto armado. Las dos primeras rondas tuvieron lugar el 28 de diciembre y el 11 de enero en 202 de los 330 municipios del país. Un total de 67 municipios, en su mayoría áreas controladas por grupos armados opositores, no participaron, reduciendo los escaños originales en el parlamento nacional de 664 miembros a 586.

Se espera que los resultados finales para todos los escaños del parlamento se anuncien más tarde esta semana. El gobierno militar ha anunciado que el Parlamento se convocará en marzo, y el nuevo gobierno asumirá sus funciones en abril.

El partido con mayoría en las cámaras alta y baja del Parlamento puede seleccionar al nuevo presidente, quien a su vez nombra un gabinete y forma un nuevo gobierno.

Más de 4.800 candidatos de 57 partidos políticos competían por escaños en las legislaturas nacionales y regionales, aunque solo seis se presentaron a nivel nacional. Otros 17 partidos aparte del USDP han ganado entre uno y 10 escaños en la legislatura.

El gobierno militar dijo que hay más de 24 millones de votantes elegibles, aproximadamente un 35% menos que en 2020. Anunció que la participación en las dos primeras rondas de votación fue entre el 50% y el 60%.

