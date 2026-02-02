americateve

Musk anuncia la fusión de SpaceX con su compañía de inteligencia artificial xAI

NUEVA YORK (AP) — Elon Musk anunció el lunes la fusión de sus empresas de exploración espacial e inteligencia artificial en una sola compañía de cara al lanzamiento de una oferta pública inicial planeada para este año.

Elon Musk asiste al funeral del activista conservador Charlie Kirk, el domingo 21 de septiembre de 2025, en Glendale, Arizona. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, Archivo) AP

Su empresa de cohetes, SpaceX, anunció el lunes la adquisición de xAI en un esfuerzo por ayudar al hombre más rico del mundo a dominar los negocios de cohetes e inteligencia artificial. El acuerdo combinará varias de sus ofertas, como su chatbot de IA, Grok; su empresa de comunicaciones satelitales Starlink y su plataforma de redes sociales X.

Musk ha hablado en varias ocasiones sobre la necesidad de acelerar el desarrollo de tecnología que le permita a los centros de datos operar en el espacio para resolver el problema de los enormes costos en electricidad y otros recursos como resultado de la construcción y operación de sistemas de IA en la Tierra.

Al dar a conocer el acuerdo, Musk señaló que este objetivo podría ser mucho más fácil de alcanzar con una empresa combinada.

“A largo plazo, la IA con sede en el espacio es obviamente la única forma de escalar", escribió Musk en el sitio web de SpaceX el lunes, y luego agregó en referencia a la energía solar, “¡Siempre hay sol en el espacio!”

Musk dijo en el anuncio de SpaceX que estima “que dentro de dos o tres años, la forma más económica de generar computación de IA será en el espacio”.

Muchas otras empresas que construyen centros de datos, como Microsoft, no comparten esos pronósticos.

“Me sorprendería si la gente se mudara de la Tierra a la órbita terrestre baja,” comentó el presidente de Microsoft, Brad Smith el mes pasado, cuando se le preguntó sobre las alternativas a la construcción de centros de datos en Estados Unidos en medio de la creciente oposición comunitaria.

SpaceX no será la primera empresa en explorar la idea de construir centros de datos de IA en el espacio. Google reveló el año pasado un nuevo proyecto de investigación llamado Proyecto Suncatcher que colocaría chips de IA a satélites alimentados por energía solar.

Funcionarios de Mississippi anunciaron el mes pasado que xAI tiene prevista una inversión de 20.000 millones de dólares en la construcción de un centro de datos cerca de los límites con Tennessee.

El centro de datos, llamado MACROHARDRR, probablemente un juego de palabras con el nombre de Microsoft, será su tercer centro de datos en el área metropolitana de Memphis.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

