Músicos del mundo colaboran en video por Ucrania

“Quizá no tengo una opción, simplemente debo hacerlo, hacer lo que hago, y este es el lugar para mí ahora”, dijo em una entrevista reciente por Zoom con The Associated Press.

“Cuando sé que soy útil, que puedo hacer algo bueno, no es algo que me dé miedo, me da fortaleza. No me considero una persona muy valiente, simplemente soy humana”.

Después de que se rompieron las ventanas en su apartamento en Járkiv por los ataques, comenzó a ensayar y a grabar en el sótano. También se ha presentado en vivo ahí.

Agregó que seguido se escuchan sirenas y hay explosiones. Un día en abril, cuando los bombardeos eran especialmente fuertes en su casa, pensó que podía morir.

Pocas veces sale de su apartamento, excepto cuando va por comida y para cuidar a los gatos que sus vecinos tuvieron que dejar.

Y no puede dejar de preguntarse: ¿Por qué?

“No tengo la respuesta”, dijo. “¿Cómo puede ser posible, ahora, en el siglo XXI en Europa? No tengo palabras para describir mis emociones”, dijo.

Al principio, cuando comenzó la guerra, incluso dudaba en tocar música y se sentía impotente. Pensaba que quizá lo que el mundo necesitaba eran médicos y políticos que pudieran detener la guerra.

Pero después pensó cómo su música podía ayudar a la gente, recaudar fondos y contarle al mundo de Ucrania. En redes sociales recibió una ola de simpatía. Y, lo más importante, a la gente le encantó su música.

“Sé que esto les ayuda, lo veo en sus rostros, vi sus lágrimas y sus sonrisas”, dijo. “Ahora sé que mi profesión es útil”.

Lytovchenko prometió que seguirá tocando. Y se niega a dejar Járkiv.

“Es nuestro hogar, no podemos dejar nuestro hogar. Y deberíamos quedarnos para protegerlo, para tratar de salvar a todos los que podamos salvar. Y también deberíamos quedarnos para demostrarle al mundo que no tenemos miedo”, dijo con determinación en su voz.

El video publicado en internet, que incluye la leyenda “con el amarillo y el azul”, los colores de la bandera ucraniana, tiene la participación de coros de Sudáfrica, Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña. La vocalista principal es la artista estadounidense galardonada con el Grammy Judith Hill, quien trabajó con Michael Jackson.

El productor y escritor que organizó todo pidió mantenerse en anonimato. Los participantes recibieron indicaciones sencillas y no estaban completamente conscientes de cómo sería el producto final. La sección de la violinista fue grabada primero.

La persona tras el video, con quien se pudo establecer contacto vía correo electrónico, dijo que el proyecto se trata de músicos ayudándose entre sí, y que espera que haya paz para que la música se pueda tocar como antes, sin tener que estar resguardados en refugios contra bombas.

Manabu Sakai, quien toca el taiko, un tambor japonés, en el video, dijo que se pusieron en contacto con él a través de Instagram y que usaron aplicaciones de traducción para trabajar los detalles. Aunque estaba tocando un instrumento gigante, sabía que la clave era no tocar demasiado.

“La música de taiko es el tipo de música que une el corazón de la gente. Es música de festival, así que lo toqué de una manera con la que esperaba que la gente pudiera sentir como si estuvieran en un festival musical japonés”, dijo Sakai, integrante del grupo de taiko Dako-on.

“No toqué para mostrar mi habilidad musical. Toqué para mostrar mi alma. Traté de tocar poniendo mi corazón en ello”, dijo

