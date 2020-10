Musical "Jagged Little Pill" recibe 15 nominaciones al Tony

NUEVA YORK (AP) — El aleccionador musical “Jagged Little Pill”, que usa la música del álbum homónimo de Alanis Morissette de 1995 para contar la historia de una familia estadounidense perdiendo el control, recibió 15 nominaciones a los Premios Tony el jueves, mientras la comunidad de Broadway daba los primeros pasos para celebrar una temporada acortada por la pandemia que volcó al mundo del teatro.

Hay tres musicales nominados: “Jagged Little Pill”, “Moulin Rouge: The Musical” y “Tina — The Tina Turner Musical”. Y cinco obras: “Grand Horizons”, “The Inheritance”, “Sea Wall/A Life”, “Slave Play” y “The Sound Inside”.