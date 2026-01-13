americateve

Murray y Watson ayudan a los Nuggets a vencer 122-116 a los Pelicans

NUEVA ORLEANS (AP) — Jamal Murray sumó 35 puntos y nueve asistencias, Peyton Watson encestó el tiro que desempató definitivamente el encuentro con 39 segundos por jugar y los Nuggets de Denver vencieron el martes 122-115 a los Pelicans de Nueva Orleans.

El base de los Nuggets de Denver Jamal Murray avanza con el balón hacia la canasta mientras lo defiende el pívot de los Pelicans de Nueva Orleans Yves Missi en el encuentro del martes 13 de enero del 2026. (AP Foto/Gerald Herbert)
Watson terminó con 31 unidades, siete rebotes y cinco asistencias en su primer juego desde que fue elegido jugador de la semana de la Conferencia Oeste. Tim Hardaway Jr. finalizó con 18 puntos.

Trey Murphy III firmó 31 tantos para los Pelicans, quienes perdieron por undécima vez en 12 juegos.

Con un tiro de bandeja, Murphy empató el marcador a 114 con 1:02 por jugar. Y la canasta de Watson puso a Denver nuevamente al frente antes de que Aaron Gordon les diera ventaja de cuatro puntos y Murray sentenciara el juego con sus tiros libres para poner el marcador 120-114 con 8,6 segundos por jugar.

Murray anotó 12 puntos en el último cuarto, acertando los tres tiros, incluidos dos triples, en aproximadamente ocho minutos.

FUENTE: AP

