Murray y Watson ayudan a los Nuggets a vencer 122-116 a los Pelicans

El base de los Nuggets de Denver Jamal Murray avanza con el balón hacia la canasta mientras lo defiende el pívot de los Pelicans de Nueva Orleans Yves Missi en el encuentro del martes 13 de enero del 2026. (AP Foto/Gerald Herbert) AP

Watson terminó con 31 unidades, siete rebotes y cinco asistencias en su primer juego desde que fue elegido jugador de la semana de la Conferencia Oeste. Tim Hardaway Jr. finalizó con 18 puntos.

Con un tiro de bandeja, Murphy empató el marcador a 114 con 1:02 por jugar. Y la canasta de Watson puso a Denver nuevamente al frente antes de que Aaron Gordon les diera ventaja de cuatro puntos y Murray sentenciara el juego con sus tiros libres para poner el marcador 120-114 con 8,6 segundos por jugar.