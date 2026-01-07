Murray suma 22 puntos y 17 asistencias; Nuggets rompen racha de 5 victorias de Celtics

Compartir en:









Peyton Watson, base de los Nuggets de Denver, dispara frente a Derrick White, de los Celtics de Boston, el miércoles 7 de enero de 2026 (AP Foto/Charles Krupa) AP

Cada equipo careció de su astro principal. El serbio Nikola Jokic, tres veces Jugador Más Valioso de la NBA, se ausentó por Denver, mientras que Boston careció de Jayson Tatum, elegido al Juego de Estrellas.

La ventaja en el marcador cambió de manos 26 veces y hubo nueve empates antes de que Denver convirtiera un déficit de tres puntos a mitad del cuarto periodo en una ventaja de 101-90.

Boston iba perdiendo por 107-95 y redujo la diferencia a tres puntos en los segundos finales, pero fue demasiado tarde.

Jaylen Brown anotó 33 puntos y Neemias Queta capturó un récord personal de 20 rebotes por Boston, que había ganado cinco encuentros seguidos.

Denver había perdido seis de sus últimos diez compromisos desde que comenzó la temporada 20-6, perdiendo terreno frente al campeón defensor Thunder en la carrera de la Conferencia Oeste. Tiene un registro de 3-2 desde que Jokic salió con una hiperextensión en la rodilla izquierda.

