Murray logra 27 puntos y Nuggets vencen 107-103 a Nets en el regreso de Porter a Denver

DENVER (AP) — Jamal Murray anotó nueve de sus 27 puntos en los últimos 2:26 minutos, y los Nuggets arruinaron el regreso de Michael Porter Jr. a Denver, al superar el jueves 107-103 a los Nets de Brooklyn.

Michael Porter Jr., alero de los Nets de Brooklyn, se lamenta tras fallar un tiro ante los Nuggets de Denver, el jueves 29 de enero dde 2026 (AP Foto/David Zalubowski)
Porter logró 38 puntos, su máximo número de la temporada. Capturó diez rebotes para Brooklyn, que ha perdido siete partidos consecutivos.

Tim Hardaway Jr. igualó su máxima cifra de la campaña, con siete triples, en su camino a un aporte de 25 puntos. Peyton Watson anotó 19 por Denver, que rompió una racha de tres derrotas consecutivas en casa.

Porter fue seleccionado en el 14to puesto del draft por los Nuggets en 2018 y jugó seis temporadas en Denver, ayudando a que la franquicia ganara su primer título de la NBA en 2023. Fue traspasado a Brooklyn en el receso entre campañas y lidera a los Nets en unidades.

Los Nuggets honraron a Porter con un video-homenaje en el primer tiempo muerto. El jugador reconoció a los fanáticos, quienes se pusieron de pie para ovacionarlo.

Ambos equipos tenían varios jugadores fuera por lesiones. Denver estaba sin cuatro titulares y el delantero de los Nets, Ziaire Williams, se ausentó por una contusión en la pantorrilla izquierda sufrida en una pelea al final de la derrota del martes en Phoenix.

