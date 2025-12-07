americateve

Murray anota 34 puntos y los Nuggets vencen 115-106 a los Hornets

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Jamal Murray anotó 34 puntos, Nikola Jokic terminó con 28 unidades, 11 asistencias y nueve rebotes, y los Nuggets de Denver se mantuvieron firmes para derrotar a los Hornets de Charlotte 115-106 el domingo por la noche, extendiendo su récord de franquicia a una racha de diez victorias consecutivas como visitantes.

Nikola Jokic (15), de los Nuggets de Denver, se alza para encestar frente a Mason Plumlee (22), de los Hornets de Charlotte, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBa, el domingo 7 de diciembre de 2025, en Charlotte, Carolina del Norte. (AP Foto/Jim Dedmon)
Nikola Jokic (15), de los Nuggets de Denver, se alza para encestar frente a Mason Plumlee (22), de los Hornets de Charlotte, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBa, el domingo 7 de diciembre de 2025, en Charlotte, Carolina del Norte. (AP Foto/Jim Dedmon)

Tim Hardaway Jr. sumó 14 tantos desde la banca para los Nuggets (17-6), quienes están teniendo el mejor inicio de temporada en la historia de la franquicia.

Miles Bridges terminó con 24 puntos mientras que Brandon Miller añadió 16 para los Hornets, quienes jugaron sin seis jugadores debido a lesiones, incluyendo a sus dos principales bases, LaMelo Ball y Collin Sexton. El novato Liam McNeeley aportó desde la banca con un máximo de carrera de 13 puntos para los Hornets, acertando cuatro de cinco tiros desde la línea de tres puntos.

Murray, quien había anotado 52 puntos con diez triples en la victoria de la semana pasada 135-120 sobre Indiana, explotó con 23 unidades en el primer cuarto el domingo, pero los Nuggets aún estaban detrás 58-57 al medio tiempo.

Todo cambió en la segunda mitad cuando Jokic comenzó a tomar el control, usando su versatilidad para anotar y crear oportunidades para sus compañeros.

Los Nuggets construyeron una ventaja de 13 puntos en el cuarto período, pero los Hornets (7-17) se acercaron a siete después de que Miller encestara un triple desde el ala más el tiro libre adicional para reducir la ventaja a siete. Sin embargo, los Hornets no pudieron aprovechar ese impulso.

Murray terminó el juego con 14 de 25 en tiros de campo y no fue un factor importante en la segunda mitad con solo nueve puntos.

