americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Muriqi anota en la victoria 4-1 de Mallorca sobre Sevilla

MADRID (AP) — Vedat Muriqi anotó su noveno gol en nueve partidos de La Liga española y Mallorca vapuleó el lunes 4-1 a Sevilla, con lo que desplazó a su rival y salió de la zona de descenso.

El penal ejecutado por Muriqi en el primer tiempo adelantó a Mallorca. El tanto a los 26 minutos fue su sexto este año y su 15to de la temporada. Esto lo mantiene segundo en la tabla de goleadores de la liga, siete por detrás de Kylian Mbappé del Real Madrid.

Neal Maupay igualó para el Sevilla justo antes del descanso, pero Mallorca retomó el control poco después del inicio del complemento.

Samú Costa restableció la ventaja de Mallorca tras un gran jugada de Jan Virgili por la banda izquierda y, 20 minutos después, Muriqi participó en la gestación del gol de Sergi Darder para poner el marcador 3-1.

Pablo Torre añadió un cuarto gol en el tiempo de descuento para la sentencia.

Sevilla vio rota una racha de cuatro partidos sin perder. El cuadro andaluz cayó al puesto 15, solo dos unidades por encima de la zona de descenso. Mallorca se ubicó en el puesto 14.

Apenas cuatro puntos separan a los equipos del noveno al 18vo lugar en una tabla media muy apretada.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher)

Jueza dice que no detendrá operaciones migratorias en Minnesota mientras avanza demanda

Foto tomada el 2 de enero del 2026 de documentos que el Departamento de Justicia publicó sobre Jeffrey Epstein. (AP foto/Jon Elswick)

Surgen nombres famosos y detalles de investigaciones previas en los últimos archivos de Epstein

Destacados del día

Cuba niega diálogo formal con EEUU tras endurecimiento de sanciones de Trump

Cuba niega diálogo formal con EEUU tras endurecimiento de sanciones de Trump

Frente frío golpea Cuba: el Malecón habanero queda bajo el agua por fuerte oleaje

Frente frío golpea Cuba: el Malecón habanero queda bajo el agua por fuerte oleaje

Díaz-Canel Cuba

"No somos una amenaza": régimen cubano busca acercamiento con EEUU en medio de máxima tensión

Bad Bunny acepta el premio al mejor álbum de música urbana por Debí tirar más fotos durante la 68.a entrega anual de los Premios Grammy el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Bad Bunny arremete contra el ICE en los Grammy: "No somos salvajes, somos humanos y americanos"

Trump amenaza con denunciar a Trevor Noah por decir que estuvo en la isla de Epstein

Trump amenaza con denunciar a Trevor Noah por decir que estuvo en la isla de Epstein

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter