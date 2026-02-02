Muriqi anota en la victoria 4-1 de Mallorca sobre Sevilla

Compartir en:









El penal ejecutado por Muriqi en el primer tiempo adelantó a Mallorca. El tanto a los 26 minutos fue su sexto este año y su 15to de la temporada. Esto lo mantiene segundo en la tabla de goleadores de la liga, siete por detrás de Kylian Mbappé del Real Madrid.

Neal Maupay igualó para el Sevilla justo antes del descanso, pero Mallorca retomó el control poco después del inicio del complemento.

Samú Costa restableció la ventaja de Mallorca tras un gran jugada de Jan Virgili por la banda izquierda y, 20 minutos después, Muriqi participó en la gestación del gol de Sergi Darder para poner el marcador 3-1.

Pablo Torre añadió un cuarto gol en el tiempo de descuento para la sentencia.

Sevilla vio rota una racha de cuatro partidos sin perder. El cuadro andaluz cayó al puesto 15, solo dos unidades por encima de la zona de descenso. Mallorca se ubicó en el puesto 14.

Apenas cuatro puntos separan a los equipos del noveno al 18vo lugar en una tabla media muy apretada.

