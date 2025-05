Zelenskyy llega a Turquía para conversaciones de paz sobre Ucrania, pero Putin está ausente

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, asiste a una reunión sobre próximas reuniones entre Rusia y Ucrania en Estambul, en Moscú, Rusia, el miércoles de 14 de mayo de 2025. (Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Foto via AP) Sputnik

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no le sorprendía que Putin no se presentara en Turquía. Trump había presionado para que Putin y Zelenskyy se reunieran, pero restó importancia a la aparente decisión de Putin de no asistir