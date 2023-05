Zelenskyy llega a Gran Bretaña para reunirse con Sunak

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, pasa junto a guardias republicanos a su llegada al Palacio del Elíseo el domingo 14 de mayo de 2023. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, visitó Gran Bretaña el lunes mientras el cercano aliado de Kiev se preparaba para prestar más ayuda militar en un esfuerzo de cambiar el rumbo de la guerra. (AP Foto/Michel Euler) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved