El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, izquierda, saluda al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy antes de su reunión en Kiev, jueves 28 de setiembre de 2023. (Oficina de Prensa de la Presidencia de Ucrania via AP) Ukrainian Presidential Press Office

“Cuanto más fuerte se vuelva Ucrania, más cerca estaremos de poner fin a la agresión de Rusia”, dijo Stoltenberg. “Rusia podría deponer las armas y poner fin a su guerra hoy. Ucrania no tiene esa opción. La rendición de Ucrania no traería la paz. Traería la brutal ocupación rusa. La paz a cualquier precio no sería paz en absoluto”.