Zelenskyy descarta un cese el fuego con Rusia, dice que Moscú lo usaría para rearmarse

En esta imagen proporcionada por la oficina del presidente de Estonia, el presidente, Alar Karis, a la izquierda, recibe al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, en Tallín, Estonia, el jueves 11 de enero de 2024. (Raigo Pajula/Oficina del presidente de Estonia via AP) Office of the President of the Republic of Estonia