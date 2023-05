Zelenskyy completa una gira para reponer el arsenal de Ucrania y ganar apoyo político

ARCHIVO - El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, segundo por la derecha, hace un gesto a su salida tras recibir el Premio Internacional Carlomagno en Aquisgrán, Alemania, el domingo 14 de mayo de 2023. Volodymyr Zelenskyy ha cruzado Europa con una larga lista de la compra. El presidente de Ucrania regresará a casa con muchas de las cosas que quería, pero no los cazas occidentales que buscaba para defenderse de los ataques aéreos rusos. (AP Foto/Michael Probst, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved