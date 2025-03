Yamandú Orsi es investido presidente y le devuelve el poder a la izquierda en Uruguay

El nuevo presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, levanta su puño derecho durante su ceremonia de juramentación en el Congreso en el día de la inauguración en Montevideo, Uruguay, el sábado 1 de marzo de 2025. (Foto AP/Santiago Mazzarovich) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La gente se reúne con banderas de Uruguay antes de la ceremonia de juramentación del presidente electo Yamandu Orsi, en el día de la inauguración en Montevideo, Uruguay, el sábado 1 de marzo de 2025. (Foto AP/Matilde Campodónico) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier (de izquierda a derecha); los mandatarios de Chile, Gabriel Boric; de Bolivia, Luis Arce; de Colombia, Gustavo Petro, y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, asisten a la ceremonia de juramentación del presidente electo Yamandu Orsi, en el Congreso de Montevideo, Uruguay, el sábado 1 de marzo de 2025. Sentado a la izquierda, en la última fila, está el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro. (Foto AP/Santiago Mazzarovich) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved