Vocero militar dice que Israel planea aumentar ataques a Gaza

En esta imagen, proporcionada por el gobierno de Israel, Judith Raanan (derecha) y su hija Natalie, de 17 años, son escoltadas por soldados israelíes y por Gal Hirsch -- nombrado coordinador especial para el regreso de los rehenes por el primer ministro, Benjamin Netanyahu -- a su vuelta a Israel tras un cautiverio en la Franja de Gaza, el 20 de octubre de 2023. (Gobierno de Israel vía AP)

Camiones con ayuda humanitaria para la Franja de Gaza ingresan al territorio desde Egipto, en Rafah, el sábado 21 de octubre de 2023. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Camiones palestinos esperan en fila en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto para trasladar al ayuda humanitaria, en Rafah, el 21 de octubre de 2023. (AP Foto/Hatem Ali) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Familiares asisten al funeral por los palestinos muertos en ataques aéreos israelíes que alcanzaron una iglesia, en la Ciudad de Gaza, el 20 de octubre de 2023. (AP Foto/Abed Khaled) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Esta imagen facilitada por Maxar Technologies muestra camiones de ayuda esperando en el lado egipcio del paso fronterizo de Rafah el viernes 20 de octubre de 2023. (Satellite image ©2023 Maxar Technologies via AP)