Vítores y disparos mientras los sirios celebran el final de 50 años de gobierno de la familia Assad

Sirios celebran la llegada de combatientes de oposición a Damasco, Siria, el domingo 8 de diciembre de 2024. (AP Foto/Omar Sanadiki) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Combatientes de oposición siria celebran tras el colapso del gobierno sirio en Damasco, Siria, el domingo 8 de diciembre de 2024. (AP Foto/Omar Sanadiki) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Combatientes de oposición sirios retiran una bandera del gobierno sirio de un edificio oficial en Salamiyah, al este de Hama, Siria, el sábado 7 de diciembre de 2024. (AP Foto/Ghaith Alsayed) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una imagen del presidente sirio, Bashar Assad, marcada por disparos, en la oficina del gobierno provincial tras la toma de Hama por parte de la oposición, en Siria, el viernes 6 de diciembre de 2024. (AP Foto/Omar Albam) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved