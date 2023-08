Violencia, miedo y dificultades económicas, el país que le espera al próximo presidente de Ecuador

Soldados caminan cerca de un puesto de control colocado por el ejército en Guayaquil, Ecuador, el miércoles 16 de agosto. Ecuador acude a las urnas el domingo para elegir presidente. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Los partidarios de Luisa González, candidata presidencial del Movimiento Político Revolución Ciudadana, animan durante un mitin antes de las elecciones anticipadas, programadas para el 20 de agosto en Quito, Ecuador, el miércoles 16 de agosto de 2023. (AP Foto/Dolores Ochoa)

Partidarios de Jan Topic, candidato presidencial de la Coalición País Sin Miedo, caminan durante un acto de campaña en el centro de Guayaquil, Ecuador, el miércoles 16 de agosto de 2023. Ecuador acude a las urnas el 20 de agosto para elegir presidente. (AP Foto/Martín Mejía)