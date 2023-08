Violan a decenas de mujeres y niñas en Etiopía después de guerra de Tigray

ARCHIVO - Una refugiada de Tigray, víctima de una violación, se deja retratar en el este de Sudán cerca de la frontera con Etiopía, 20 de marzo de 2021. Decenas de mujeres y niñas etíopes en la región norteña de Tigray sufrieron agresiones sexuales, a veces a manos de varios supuestos combatientes a la vez, después del acuerdo de paz que puso fin al conflicto el año pasado, según un estudio de historias clínicas publicado el jueves 24 de agosto de 2023. (AP Foto/Nariman El-Mofty, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.