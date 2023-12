Venezuela dice que acepta propuesta para dialogar con Guyana sobre disputa territorial

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (izquierda), y el presidente de la Comisión Especial para la Defensa de Guyana Esequibo, Hermann Escarra, se dan la mano después de revelar el nuevo mapa de Venezuela que incluye el territorio del Esequibo, una franja de tierra administrada y controlada por Guyana pero reclamada por Venezuela, en Caracas, Venezuela, el viernes 8 de diciembre de 2023. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved