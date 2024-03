Vaticano confirma que papa presidirá la Vigilia de Pascua

La silla del papa Francisco está desocupada antes del inicio de la Via Crucis frente al Coliseo de Roma en el Viernes Santo, 29 de marzo de 2024. El papa no asistió a la Via Crucis, pero se anunció que presidirá la Vigilia de Pascua el sábado 30 de marzo de 2024. (AP Foto/Andrew Medichini/Pool) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved