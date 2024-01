Unos 170 funcionarios penitenciarios siguen retenidos en cárceles de Ecuador

Militares patrullan por una zona residencial del sur de Quito, Ecuador, el viernes 12 de enero de 2024, como secuela a la fuga de dos cabecillas de bandas criminales de prisión. El presidente Daniel Noboa decretó el lunes el estado de emergencia nacional debido a una ola de criminalidad, una medida que permite a las autoridades suspender los derechos de las personas y movilizar a los militares. El gobierno también impuso un toque de queda. (Foto AP/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved