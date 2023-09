Unos 100 muertos y 150 heridos tras un incendio durante una boda en el norte de Irak

Gente reunida en el lugar de un incendio letal en el distrito de Hamdaniya, en la provincia de Nínive, Irak, el miércoles 27 de septiembre de 2023. Un incendio que arrasó un salón de bodas en el norte de Irak mató a unas cien personas y dejó más de 100 heridos, según dijeron las autoridades el miércoles. (AP Foto/Farid Abdulwahed) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.