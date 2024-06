UNESCO halla bombas de grupo Estado Islámico en muros de mezquita en Mosul

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 4 de julio de 2017, varios civiles iraquíes huyen frente a la muy dañada mezquita de al-Nuri, mientras las fuerzas iraquíes continuar su avance contra militantes del grupo Estado Islámico en la Ciudad Antigua de Mosul, en Irak. (AP Foto/Felipe Dana, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.