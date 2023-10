Una semana de protestas en Guatemala aglutina a miles en contra de la fiscal general del país

Manifestantes bloquean la autopista interamericana en reclamo de la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, y el fiscal Rafael Curruchiche en Totonicapán, Guatemala, el viernes 6 de octubre de 2023. Por quinto día consecutivo, las protestas bloquean carreteras para manifestar su malestar con la fiscal general a quien señalan de intentar impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo tome posesión de su cargo el próximo 14 de enero. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes bloquean la autopista interamericana en reclamo de la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, y el fiscal Rafael Curruchiche en Totonicapán, Guatemala, el viernes 6 de octubre de 2023. Por quinto día consecutivo, las protestas bloquean carreteras para manifestar su malestar con la fiscal general a quien señalan de intentar impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo tome posesión de su cargo el próximo 14 de enero. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes bloquean la autopista interamericana en reclamo de la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, y el fiscal Rafael Curruchiche en Totonicapán, Guatemala, el viernes 6 de octubre de 2023. Por quinto día consecutivo, las protestas bloquean carreteras para manifestar su malestar con la fiscal general a quien señalan de intentar impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo tome posesión de su cargo el próximo 14 de enero. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes bloquean la autopista interamericana en reclamo de la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, y el fiscal Rafael Curruchiche en Totonicapán, Guatemala, el viernes 6 de octubre de 2023. Por quinto día consecutivo, las protestas bloquean carreteras para manifestar su malestar con la fiscal general a quien señalan de intentar impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo tome posesión de su cargo el próximo 14 de enero. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Gaspar Batz Gutiérrez, ataviado con un traje indígena de ceremonia, posa para la foto en una protesta que bloquea la autopista interamericana en reclamo de la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, y el fiscal Rafael Curruchiche en Totonicapán, Guatemala, el viernes 6 de octubre de 2023. Por quinto día consecutivo, las protestas bloquean carreteras para manifestar su malestar con la fiscal general a quien señalan de intentar impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo tome posesión de su cargo el próximo 14 de enero. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes bloquean la autopista interamericana en reclamo de la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, y el fiscal Rafael Curruchiche en Totonicapán, Guatemala, el viernes 6 de octubre de 2023. Por quinto día consecutivo, las protestas bloquean carreteras para manifestar su malestar con la fiscal general a quien señalan de intentar impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo tome posesión de su cargo el próximo 14 de enero. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved