Una colaboración de lujo: Corina Smith presentó «A veces» junto a Arcángel

Haciendo referencia a la letra, Corina Smith explicó que es una situación en la que todo el mundo puede conectar, en la que sientes que no te están valorando o estás en el otro lado y que alguien exige mucho de ti y no puedes dar el cien por ciento. Asimismo, detalló que “A veces” presenta los dos lados de cualquier historia de amor, cuando no están en armonía o en paz. “Al final, la moraleja es que tú no estás para que te quieran a veces. Tú mereces más de lo que le están dando, te están dando lo mínimo”, comentó la cantautora.