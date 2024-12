Un terremoto de magnitud 7,3 sacude la nación insular de Vanuatu, en el Pacífico

Esta imagen tomada de un video muestra un alud de tierra en la terminal internacional de carga en Port Vila, Vanuatu, tras un potente sismo el martes 17 de diciembre de 2024. (Dan McGarry via AP) Dan McGarry

Esta imagen tomada de un video muestra un alud de tierra en la terminal internacional de carga en Port Vila, Vanuatu, tras un potente sismo el martes 17 de diciembre de 2024. (Dan McGarry via AP) Dan McGarry

No estaba inmediatamente claro cuánto daño había causado, ya que las líneas telefónicas y los sitios web del gobierno seguían fuera de servicio y los canales oficiales no se habían actualizado, pero reportes de destrucción generalizada iban apareciendo en redes sociales y en entrevistas.

Dan McGarry, un periodista con sede en Port Vila, dijo a The Associated Press que había oído que un agente de policía había muerto en el terremoto ante el Hospital Central de Vila. McGarry vio a tres personas en camillas “con evidente malestar”, dijo. Los médicos trabajaban “tan rápido como podían” en un centro de triaje fuera de la sala de urgencias, agregó. Pero la nación no está equipada para un evento de víctimas masivas, dijo McGarry.