Un muerto y 48 heridos por disparos israelíes contra multitud en centro de ayuda, según funcionarios

Palestinos cargan con cajas con comida y ayuda humanitaria repartidas por Gaza Humanitarian Foundation, una organización respaldada por EEUU y aprobada por Israel, en Rafah, en el extremo sur de la Franja de Gaza, el 27 de mayo de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.