Un gran incendio en el nordeste de Grecia obliga a evacuar pueblos y un hospital

Llamas en un bosque durante un incendio forestal en el poblado de Avantas, cerca de la ciudad de Alexandroupolis, en la región nororiental de Evros, Grecia, el lunes 21 de agosto de 2023. Vientos con fuerza de galerna avivaban. Vientos con fuerza de galerna avivaban las llamas de los incendios en Grecia, incluidos 53 nuevos focos declarados el lunes por la mañana. (AP Foto/Achilleas Chiras) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved