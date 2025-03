Un caza filipino desaparece durante una misión contra insurgentes en una provincia sureña

ARCHIVO - Dos cazas FA-50 de la Fuerza Aérea filipina vuelan durante una patrulla conjunta y entrenamiento con Estados Unidos sobre el mar de China Meridional, el martes 4 de febrero de 2025. (Fuerza Aérea Filipina via AP, Archivo)

Un oficial militar filipino dijo a The Associated Press que el incidente ocurrió en una provincia del sur de Filipinas, donde se estaba realizando una misión de contrainsurgencia contra guerrilleros comunistas. El oficial habló bajo condición de anonimato porque no tenía autorización para comentar de forma pública un asunto delicado.