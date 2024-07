Un avión se sale de la pista y se estrella en Nepal y deja 18 muertos y un sobreviviente

Una columna de humo sale del Aeropuerto Internacional Tribhuvan, en Katmandú, Nepal, el 24 de julio de 2024. Según la televisora estatal nepalí, un avión se salió de la pista y se estrelló cuando intentaba despegar del aeropuerto de Katmandú. (AP Foto/Agniia Galdanova) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.