Un ataque de dron mata a 23 personas en la capital de Sudán durante combates entre fuerzas rivales

Soldados del grupo paramilitar sudanés Fuerzas de Apoyo Rápido se ven de pie sobre un vehículo durante una marcha impulsada por militares en el distrito de Mayo, en el sur de Jartum, Sudán, el sábado 29 de junio de 2019. (AP Foto/Hussein Malla, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.