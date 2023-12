Ultraderechista Javier Milei asume la presidencia de Argentina

Javier Milei, de La Libertad Avanza, les habla a sus partidarios afuera de su sede de campaña después de ganar la segunda vuelta presidencial en Buenos Aires, Argentina, el domingo 19 de noviembre de 2023. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Simpatizantes del presidente entrante de Argentina, Javier Milei, se reúnen frente al Congreso antes de su ceremonia de juramentación en Buenos Aires, Argentina, el domingo 10 de diciembre de 2023. (Foto AP/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El presidente electo Javier Milei saluda durante una sesión conjunta del Congreso para declararlo oficialmente a él y a su compañero de fórmula ganadores de la segunda vuelta presidencial, en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 29 de noviembre de 2023. (Foto AP/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

