Último rehén estadounidense vivo en Gaza será liberado, dice Hamás

Palestinos lloran a sus parientes muertos en un ataque aéreo israelí durante la noche, en el Hospital Nasser en Jan Yunis, en la Franja de Gaza, el domingo 11 de mayo de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana)

Los padres de Alexander no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios, y no hubo respuesta inmediata de la oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Trump ha mencionado frecuentemente a Alexander, ahora de 21 años, por su nombre en los últimos meses.

"Cada vez que dicen el nombre de Edan, es como si no lo hubieran olvidado. No olvidaron que es estadounidense, y están trabajando en ello", manifestó la madre de Edan, Yael Alexander, a The Associated Press en febrero.

Ataques israelíes durante la noche y hasta el domingo mataron a 15 personas en la Franja de Gaza, en su mayoría mujeres y niños, según funcionarios locales de salud.

Dos de los ataques alcanzaron tiendas de campaña en la ciudad sureña de Jan Yunis, matando a dos niños y sus padres en cada uno, según el Hospital Nasser, que recibió los cuerpos. Otras siete personas murieron en ataques en otros lugares, incluyendo a un hombre y su hijo en un barrio de la ciudad de Gaza, según hospitales y el Ministerio de Salud de Gaza.

El ejército israelí dice que solo ataca a milicianos y trata de evitar dañar a civiles. Culpa a Hamás por las muertes de civiles en la guerra de 19 meses porque los militantes están incrustados en áreas densamente pobladas. No hubo comentarios inmediatos de Israel sobre los últimos ataques.

Israel ha sellado Gaza de todas las importaciones, incluyendo alimentos, medicinas y refugios de emergencia, durante más de 10 semanas en lo que dice es una táctica de presión para forzar a Hamás a liberar a los rehenes. Israel reanudó su ofensiva en marzo, rompiendo un alto el fuego que había facilitado la liberación de más de 30 rehenes.

La ONU y grupos de ayuda dicen que los alimentos y otros suministros se están agotando y el hambre es generalizada.

Niños con botellas vacías corrían tras un camión cisterna de agua en una zona devastada del norte de Gaza el domingo. Residentes del campamento de refugiados de Shati manifestaron que el agua fue traída por una organización benéfica desde otro lugar de Gaza. Sin ella, dependen de pozos que son salados y a menudo están contaminados.

"Me veo obligado a beber agua salada, no tengo otra opción", dijo Mahmoud Radwan. "Esto causa enfermedades intestinales, y no hay medicinas para tratarlas".

COGAT, el organismo militar israelí a cargo de los asuntos civiles palestinos, dice que entró suficiente ayuda durante un alto el fuego de dos meses este año y que dos de las tres principales líneas de agua desde Israel todavía están funcionando. Los grupos de ayuda dicen que la crisis humanitaria es peor que en cualquier otro momento de la guerra de 19 meses.

Trump, cuya administración ha expresado su pleno apoyo a las acciones de Israel, visitará Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos esta semana en una gira regional que no incluirá a Israel.

La guerra comenzó cuando milicianos liderados por Hamás atacaron el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomando a 251 como rehenes. Cincuenta y nueve rehenes todavía están dentro de Gaza, alrededor de un tercio de ellos se cree que están vivos, después de que la mayoría del resto fueran liberados en acuerdos de alto el fuego u otros acuerdos.

La ofensiva de Israel ha matado a más de 52.800 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no dice cuántos de los muertos eran combatientes o civiles. La ofensiva ha destruido vastas áreas del territorio y desplazado a alrededor del 90% de su población de aproximadamente 2 millones.

Por otra parte, Israel dijo que recuperó los restos de un soldado muerto en una batalla de 1982 en el sur del Líbano después de haber sido clasificado como desaparecido durante más de cuatro décadas.

La recuperación de los restos del sargento de primera clase Tzvi Feldman trajo algo de consuelo en un caso que ha plagado a Israel durante años. El ejército israelí dijo que sus restos fueron recuperados desde lo profundo de Siria, sin proporcionar más detalles.

El primer ministro israelí Netanyahu visitó a los hermanos sobrevivientes de Feldman el domingo y les dijo que el derrocamiento del presidente sirio Bashar Assad a finales del año pasado llevó a una "oportunidad" que permitió al ejército y al Mossad, la agencia de inteligencia exterior de Israel, reunir inteligencia adicional y eventualmente localizar y recuperar el cuerpo, según un video publicado por su oficina .

Feldman desapareció, junto con otros cinco soldados israelíes, en una batalla con fuerzas sirias en la ciudad libanesa de Sultan Yaaqoub. Varios años después, dos de los soldados desaparecidos fueron devueltos vivos a Israel en intercambios de prisioneros con Siria. Los restos de otro soldado fueron devueltos en 2019, después de que Rusia dijera que había ayudado a localizarlos en Siria, mientras que el destino de los otros dos sigue siendo desconocido.

Los casos de soldados desaparecidos durante décadas tienen una poderosa resonancia emocional y política en Israel, donde el servicio militar es obligatorio para la mayoría de los hombres judíos.

Magdy informó desde El Cairo. La corresponsal Melanie Lidman en Tel Aviv, Israel, contribuyó a este informe.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

