Ucrania se adjudica ataque contra activos aéreos rusos y agradece a EEUU por envío de misiles

ARCHIVO - Un soldado ucraniano en su posición en Avdiivka, en la región de Donetsk, Ucrania, el 18 de agosto de 2023. Rusia envió más unidades a la zona en sus esfuerzos por tomar la estratégica ciudad ucraniana, según analistas occidentales. (AP Foto/Libkos)

Aunque algunas versiones de los misiles pueden alcanzar una distancia de hasta 300 kilómetros (180 millas), los que se enviaron a Ucrania son de menor alcance y llevan municiones de racimo que, al dispararse, se abren en el aire liberando cientos de pequeñas cargas explosivas en lugar de una sola ojiva. Según un funcionario estadounidense, los misiles entregados a Ucrania tienen un alcance máximo de unos 160 kilómetros (poco más de 100 millas).

El comunicado ucraniano no especificó cómo se alcanzaron los blancos. Las autoridades rusas no hicieron declaraciones sobre el reporte. No fue posible verificar de inmediato las declaraciones de las partes desde el campo de batalla.

Los aeródromos, ubicados en las regiones de Luhansk y Berdyansk se encuentran detrás del frente de batalla. Las fuerzas rusas aparentemente pensaban que se encontraban a una distancia segura de los ataques ucranianos.

Por otra parte, Rusia ha asignado más unidades a sus esfuerzos por tomar una estratégica ciudad en el este de Ucrania, según analistas occidentales, luego de sufrir aparentes reveses que habían ralentizado su ofensiva de los últimos días.

El intento de tomar Avdíivka, una ciudad fortificada que se interpone en las aspiraciones de Moscú de controlar toda la región de Donetsk, es la operación ofensiva más significativa de Moscú en Ucrania desde principios de año, indicó el martes el Ministerio de Defensa británico.

El esfuerzo del Kremlin para tomar Avdíivka se produce luego de meses de luchar contra la contraofensiva ucraniana, la cual lanzó Kiev unos 16 meses después de la invasión rusa.

Es probable que las fuerzas del Kremlin desplegadas en Avdíivka avancen con lentitud y sufran un gran número de bajas, en lo que está resultando una misión complicada, señaló el Ministerio de Defensa británico en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

El ataque ruso sobre la ciudad había perdido intensidad en los últimos días en comparación con su inicio la semana pasada, según reportó un centro de estudios con sede en Washington.

Las autoridades rusas no hicieron comentarios de momento sobre la situación en Avdíivka.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, que citó al Estado Mayor ucraniano, dijo que las fuerzas ucranianas repelieron 22 ataques rusos el lunes, en comparación con los 30 que se reportaron el día anterior. Las autoridades en Kiev dijeron que Rusia había emprendido hasta 60 ataques diarios a mediados de la semana pasada.

El Ministerio de Defensa de Ucrania dijo el martes que Rusia seguía tratando de rodear la ciudad, con 10 ataques en las últimas 24 horas.

El Ministerio de Defensa británico dijo que los intentos rusos por tomar Avdíivka “lucen cada vez más improbables en el corto plazo”.

La periodista de The Associated Press Lolita C. Baldor en Washington contribuyó a este despacho.

FUENTE: Associated Press