Ucrania declara gran ataque a aeropuertos rusos

ARCHIVO - Un soldado ucraniano en su posición en Avdiivka, en la región de Donetsk, Ucrania, el 18 de agosto de 2023. Rusia envió más unidades a la zona en sus esfuerzos por tomar la estratégica ciudad ucraniana, según analistas occidentales. (AP Foto/Libkos) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.