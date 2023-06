Ucrania asegura haber recuperado cuarta aldea en Donetsk, mientras continúa contraofensiva

Militares ucranianos cargan a un lugar seguro a una civil herida por las fuerzas rusas mientras intentaba huir en bote desde la orilla del río Dniéper, ocupada por Rusia, hacia Jersón, en la orilla occidental en poder de Ucrania, el domingo 11 de junio de 2023. (AP Foto) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved