Ucrania afirma haber atacado un importante depósito militar de combustible en Rusia

En esta foto proporcionada por el canal de Telegram del gobernador de la región de Sarátov, Roman Busargin, el miércoles 8 de enero de 2025, bomberos y rescatistas trabajan en el recinto industrial dañado tras un ataque de drones ucranianos en Sarátov, Rusia. (Canal de Telegram del gobernador de la región de Sarátov, Roman Busargin via AP) Governor of the Saratov region Roman Busargin telegram channel