Tsai renueva su promesa de reforzar la autodefensa de Taiwán en visita a monumento de guerra

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, lleva una corona de flores durante un acto por el 65 aniversario de un ataque mortal de China a las islas Kinmen, en Kinmen, Taiwán, el miércoles 23 de agosto de 2023. (AP Foto/Chiang Ying-ying) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.