Trump pide acuerdo de alto el fuego sobre guerra en Gaza; surgen señales de avance

Familiares lloran sobre el cuerpo del palestino Bilal Abu Amsha, asesinado con otras personas en ataques aéreos israelíes en la Franja de Gaza, en el hospital de Al-Shifa en Ciudad de Gaza, el sábado 28 de junio de 2025. (AP Foto/Jehad Alshrafi) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.