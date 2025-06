Trump afirma que Irán advirtió a EEUU antes del ataque con misiles a base en Qatar

En esta imagen publicada el lunes 23 de junio de 2025 por el servicio de prensa del Ejército iraní, el comandante en jefe, el general Amir Hatami, en el centro, acompañado de oficiales de alto rango, habla en una videollamada con comandantes del ejército en el cuartel general de Zolfaghar, Irán, entre retratos del fallecido líder revolucionario ayatolá Jomeini, a la izquierda, y del actual líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. (Servicio de prensa del Ejército iraní via AP)

“Quiero agradecer a Irán por darnos un aviso temprano, lo que hizo posible que no se perdieran vidas ni hubiera heridos”, escribió Trump en las redes sociales.

“Lo más importante es que han sacado todo de su ‘sistema’, y, con suerte, no habrá más ODIO”, manifestó.

Irán lanzó los misiles el lunes a una base militar estadounidense en Qatar, en represalia por el bombardeo estadounidense de sus sitios nucleares, intensificando las tensiones en la volátil región. Funcionarios estadounidenses informaron que no hubo víctimas.

Esos comentarios, hechos inmediatamente después del ataque, sugirieron que Irán quería desescalar con Estados Unidos, algo que Trump mismo dijo después de los ataques el domingo temprano en Irán.

Sin embargo, la guerra de Israel contra Irán continúa, con el ejército israelí expandiendo su campaña el lunes para atacar sitios simbólicos para la teocracia del país.

Poco después del ataque con misiles, Bahréin, que alberga la sede de la 5ª Flota estadounidense, suspendió temporalmente los vuelos en su espacio aéreo, similar a lo que hizo Qatar poco antes de ser atacado.

Irán anunció el ataque en la televisión estatal mientras sonaba música marcial. Un subtítulo en la pantalla lo llamó “una poderosa y exitosa respuesta” a “la agresión de Estados Unidos”.

Los iraquíes dijeron que fueron informados por funcionarios estadounidenses de que se lanzaron misiles hacia la base de Ain al-Assad que alberga tropas estadounidenses en el oeste de Irak, pero los misiles nunca llegaron, dijo un funcionario de seguridad iraquí que no estaba autorizado a comentar públicamente a The Associated Press bajo condición de anonimato.

Un funcionario militar estadounidense dijo que no hubo un ataque confirmado en la base en Irak. También habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a comentar.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar denunció que el ataque por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán fue “una flagrante violación de la soberanía de Qatar, su espacio aéreo y el derecho internacional”.

Al Udeid también alberga el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas, que proporciona comando y control del poder aéreo en toda la región, así como el Ala Expedicionaria Aérea 379, el ala expedicionaria más grande del mundo.

Justo antes de las explosiones, el presidente iraní Masoud Pezeshkian escribió en la plataforma social X: “No iniciamos la guerra ni la buscamos. Pero no dejaremos sin respuesta la invasión a la gran Irán”.

La represalia se produjo un día después de que Estados Unidos lanzara un ataque sorpresa el domingo por la mañana en tres de los sitios nucleares de Irán.

Más temprano en el día, Israel expandió su guerra contra Irán, atacando la puerta de una prisión en Teherán conocida por albergar a activistas políticos y golpeando la sede de la fuerza militar que reprimió las recientes protestas.

Mientras columnas de humo espeso se elevaban sobre Teherán, Israel fue atacado con otra andanada de misiles y drones iraníes. El fuego persistente se ha convertido en una realidad para los civiles en ambos países desde que Israel comenzó la guerra para atacar el programa nuclear de Teherán.

En el undécimo día del conflicto, Israel dijo que atacó “objetivos del régimen y cuerpos de represión gubernamentales en el corazón de Teherán”, pero los funcionarios israelíes insistieron en que no buscaban derrocar al gobierno de Irán, su archienemigo desde la Revolución Islámica de 1979 del país.

El ejército israelí advirtió a los iraníes que continuará atacando sitios militares alrededor de Teherán durante “los próximos días” ya que su enfoque se ha desplazado a objetivos simbólicos también. El ejército emitió la advertencia en la plataforma social X, aunque los iraníes apenas pueden acceder al mundo exterior debido a un apagón de internet.

Los últimos ataques se desarrollaron solo horas después de que Trump abriera la posibilidad él mismo después de insertar a Estados Unidos en la guerra con su ataque sin precedentes de bombarderos furtivos en tres sitios nucleares iraníes.

“Si el actual régimen iraní no puede HACER GRANDE A IRÁN DE NUEVO, ¿por qué no habría un cambio de régimen?”, preguntó en su sitio web Truth Social.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo más tarde que Trump estaba “simplemente planteando una pregunta”. Sin embargo, las sugerencias de derrocar al gobierno iraní provocaron nueva ira en Teherán, que insiste en que no negociará en este momento y amenaza con tomar represalias directamente contra las tropas o intereses estadounidenses en un Medio Oriente ya inflamado por la guerra aún en curso entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.

En los ataques en Teherán, Israel abrió una puerta en la prisión de Evin. La televisión estatal iraní compartió imágenes de vigilancia en blanco y negro del ataque a la instalación conocida por albergar a ciudadanos con doble nacionalidad y occidentales que Irán a menudo utiliza como moneda de cambio en negociaciones con Occidente.

Evin también tiene unidades especializadas para prisioneros políticos dirigidas por la Guardia Revolucionaria paramilitar, totalmente voluntaria, que responde solo al líder supremo ayatolá Ali Jamenei. La instalación es el objetivo de sanciones tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea.

No hubo informes inmediatos de víctimas en Irán o daños significativos, aunque la agencia de noticias semioficial Tasnim dijo que se había informado de un corte de energía fuera de Teherán tras los ataques israelíes.

La televisión estatal iraní también emitió imágenes que describió como filmadas dentro de Evin, con prisioneros bajo control dentro de la instalación. Sin embargo, el Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán, con sede en Washington, expresó su preocupación por la condición de los prisioneros allí.

“Muchas familias de los detenidos actuales han expresado una profunda preocupación por la seguridad y la condición de sus seres queridos detenidos dentro de la prisión”, indicó.

Más temprano el lunes, el general iraní Abdolrahim Mousavi, jefe del estado mayor conjunto de las fuerzas armadas, advirtió a Washington que sus ataques habían dado a las fuerzas iraníes “mano libre” para “actuar contra los intereses de Estados Unidos y su ejército”.

Decenas de miles de tropas estadounidenses están basadas en el Medio Oriente, muchas en ubicaciones dentro del alcance de misiles iraníes de corto alcance.

El ejército israelí también confirmó que atacó carreteras alrededor de la instalación de enriquecimiento de Fordo en Irán para obstruir el acceso al sitio. El sitio subterráneo fue uno de los golpeados en el ataque del domingo por parte de Estados Unidos a tres instalaciones nucleares. El ejército israelí no dio más detalles.

“El dictador iraní será castigado con toda la fuerza por atacar el frente interno israelí”, indicó el Ministerio de Defensa de Israel.

Según un funcionario israelí familiarizado con la estrategia del gobierno, Israel está atacando estos sitios para presionar a la administración iraní, pero no busca activamente derrocarla. El funcionario habló bajo condición de anonimato para discutir deliberaciones internas del gobierno.

En Viena, el jefe del organismo de control nuclear de las Naciones Unidas dijo que esperaba que hubiera daños considerables en la instalación de Fordo tras el ataque aéreo estadounidense del domingo con sofisticadas bombas rompe-búnker.

Con los ataques del domingo a sitios nucleares iraníes, Estados Unidos se insertó en la guerra de Israel, lo que provocó temores de un conflicto regional más amplio. Irán dijo que Estados Unidos había cruzado “una línea roja muy grande” con su arriesgada apuesta de atacar los tres sitios con misiles y bombas rompe-búnker de 30.000 libras.

Varios funcionarios iraníes, incluido el portavoz de la Organización de Energía Atómica de Irán, Behrouz Kamalvandi, han afirmado que Irán retiró material nuclear de los sitios atacados con anticipación.

Rafael Grossi, jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica, dijo a la junta de gobernadores del organismo el lunes que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, le informó el 13 de junio que Irán “adoptaría medidas especiales para proteger equipos y materiales nucleares”.

“Indiqué que cualquier transferencia de material nuclear de una instalación bajo salvaguardias a otra ubicación en Irán debe ser declarada”, declaró Grossi, sin decir si Irán había respondido.

Irán describió su ataque del lunes a Israel como una nueva ola de su “Operación Promesa Verdadera 3”, diciendo que estaba apuntando a las ciudades israelíes de Haifa y Tel Aviv, según la televisión estatal iraní.

También se escucharon explosiones en Jerusalén, posiblemente de sistemas de defensa aérea en acción, y el servicio de rescate de emergencia Magen David Adom de Israel dijo que no había habido informes de heridos.

En Israel, al menos 24 personas han muerto y más de 1.000 han resultado heridas en la guerra. Los ataques israelíes en Irán han matado al menos a 950 personas y herido a otras 3.450, según el grupo Activistas de Derechos Humanos con sede en Washington.

El grupo, que ha proporcionado cifras detalladas de víctimas de disturbios en Irán, como las protestas en torno a la muerte de Masha Amini en 2022, dijo que de los muertos, identificó a 380 civiles y 253 miembros de las fuerzas de seguridad.

Rusia es uno de los aliados más cercanos de Irán y el lunes, el presidente Vladímir Putin dijo después de reunirse en Moscú con Araghchi, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, que habían explorado “cómo podemos salir de la situación actual”.

Putin calificó los ataques israelíes y estadounidenses a Irán como una “agresión absolutamente no provocada”.

Lidman reportó desde Tel Aviv, Israel. Contribuyeron a esta nota los corresponsales Josef Federman en Jerusalén, Elise Morton en Londres, Geir Moulson en Berlín, Ella Joyner en Bruselas y Stephanie Liechtenstein en Viena.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press