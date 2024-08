Tropas ucranianas han atacado 2 puentes importantes en Rusia. ¿Significa eso que van a quedarse?

En esta imagen proporcionada por la oficina de prensa del Ministerio ucraniano de Defensa, un puente de importancia estratégica sobre el río Seym es destruido por tropas ucranianas mientras continúan su incursión en la región de Kursk, Rusia, el viernes 16 de agosto de 2024. (Oficina de prensa del Ministerio ucraniano de Defensa via AP) Ukrainian Defence Ministry Press Office

Para el domingo por la mañana no había reportes oficiales sobre dónde se había producido exactamente el ataque del segundo puente. Canales de Telegram rusos afirmaban que se había golpeado un segundo puente sobre el Seim, en la población de Zvannoe.

Según el sitio web de noticias ruso Mash, los ataques dejaban apenas un puente intacto en la zona. The Associated Press no pudo verificar de inmediato estas afirmaciones, pero de confirmarse, los ataques ucranianos habrían complicado más los esfuerzos de Moscú de reforzar su contingente en Kursk y evacuar a los civiles.